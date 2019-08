PC

Die Schlacht

Jede Soldatenklasse besitzt Standard-Ausrüstung, zum Beispiel eine Granate.

Der Squad

Teamplay ist alles

Im Truppen-Menü wählt ihr euren Squad, eure Klasse und den Spawnpunkt.

Das Spiel selbst

Ein Match kann bis zu 60 Minuten dauern.

Fazit

Realismus-Shooter

Mehrspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 29,99 Euro bei Steam

In einem Satz: Realistischer WW2-Shooter mit Fokus auf Taktik

Zum Check-Zeitpunkt ist das Spiel nur auf dem PC verfügbar.

Sucht ihr nach einem Spiel, in welchem Teamplay das Wichtigste ist? Ein Spiel, das Taktik belohnt? Und gleichzeitig ein Hardcore-Shooter ist? Dann könnte der im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Titelvom australischen Studio Black Matter genau das Richtige für euch sein.Hell Let Loose ist ein reines Multiplayer-Spiel, wie beispielsweiseaus dem letzten Jahr. Außerdem gibt es keine Art von Fortschritt, also kann man nichts leveln oder upgraden. Ihr tretet einfach in rohen Gefechten im Zweiten Weltkrieg gegen andere Teams an. Vor einer jeden Partie sucht ihr euch zunächst einen Server (die Platz für bis zu 100 Spieler bieten) aus, tretet einem Squad bei und könnt direkt in das Spielgeschehen einsteigen. Das Spielprinzip ist ähnlich wie der Spielmodus „Rush“ aus: Zwei Teams (Alliierte und Achsenmächte) kämpfen um Kontrollpunkte. Sobald ein Team einen Kontrollpunkt eingenommen hat, kann es zum jeweils nächsten vorrücken bis das gegnerische Team nur noch seine Base hat. Die feindlichen Truppen versuchen währenddessen Euch immer weiter zurückzustoßen. Ein Match dauert 60 Minuten oder endet früher, wenn ein Team die gegnerische Basis eingenommen hat.Das jeweilige Team ist in Squads unterteilt: Ein Squad kann aus bis zu 6 Personen bestehen, und innerhalb eines Squads gibt es verschiedene Klassen. Die Klassen sind jedoch begrenzt, von jeder Klasse kann es nur einen Spieler pro Squad geben. Zum Beispiel der Automatikschütze, der eine STG44 oder eine Tommy Gun benutzt. Oder die Panzerabwehr, die eine Kar98k oder eine M1 Garand benutzt, und dazu eine Panzerschreck besitzt. Dadurch hat jeder Spieler eine feste Rolle, zum Beispiel muss der Medic seine Kameraden heilen, die Panzerabwehr muss sich um die Fahrzeuge kümmern und der Scharfschütze hilft aus der Distanz.Durch diese Squad-Einteilung ist das Teamplay sehr wichtig. Wer alleine auf dem Feld herumrennt, hat keine Chance gegen ein 6-Mann-Team oder einen Panzer. Ein Squad, der über den internen Sprachchat zusammen taktisch plant und vorgeht, hat einen erheblichen Vorteil allen anderen gegenüber. Der Sniper gibt zum Beispiel die Position eines Gegners bekannt, und alle zusammen können sich auf einen feindlichen Squad konzentrieren.Das HUD zeigt nur die aktuell ausgerüstete Waffe, und ihr seid nach 1-2 Treffern direkt tot. Daher ist es praktisch, wenn ihr mal eben den Medic um eine Bandage fragen könnt. Das Wichtigste ist jedoch der Anführer jedes einzelnen Squads. Die einzelnen Anführer können kleine Posten bauen, an denen der Squad oder sogar das ganze Team neu einsteigen kann, nachdem sie gestorben sind. Dies kann die ganze Schlacht ändern, wenn zum Beispiel plötzlich das gesamte Team an einer anderen Stelle neu einsteigt und alle flankiert.Die Steuerung von Hell Let Loose ist relativ simpel und man findet sich schnell zurecht. Die Grafik (vor allem das Antialiasing) lässt leider jedoch deutlich zu wünschen übrig. Alles in etwa 300 bis 400 Metern Entfernung verschwindet im Pixelbrei.Der Sound ist dagegen brillant und wirkt sehr echt. Ich empfehle jedoch, das Spiel auf Englisch zu spielen da die deutsche Übersetzung glatt mit dem Google-Übersetzer gemacht sein könnte. Man darf jedoch nicht vergessen, dass sich das Spiel noch im Early Access befindet, das heißt aus aktuell vier Maps können noch deutlich mehr werden und es kommen bestimmt auch noch weitere Fraktionen mit neuen Waffen und Fahrzeugen.An sich ist Hell Let Loose ein gelungenes Spiel mit einem guten Konzept. Wenn ihr Hardcore-Realismus-Shooter mit einem Strategie- und Taktik-Element mögt, solltet ihr definitiv einen Blick auf Hell Let Loose werfen. Es befindet sich noch im Early Access, das heißt es wird vermutlich noch eine Menge Updates geben. Ich persönlich würde mit einem Kauf erstmal abwarten, was die zukünftigen Patches bringen, da es meiner Meinung nach zum aktuellen Zeitpunkt und im aktuellen Umfang noch keine 30 Euro wert ist.