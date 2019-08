Ooblets: Harsche Kritik wegen Epic-Store-Deal / Epic bezieht Stellung

PC XOne

In einem Blog-Post haben die Entwickler des Indie-Titels Ooblets (grob gesagt eine Mischung aus Harvest Moon, Pokémon und Animal Crossing) bekannt gegeben, dass ihr Spiel auf dem PC exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Als Grund geben die Entwickler Glumberland ziemlich direkt an, dass Epic sie finanziell unterstützen würde und sie so das Spiel machen könnten, das sie sich immer vorgestellt hatten. Zudem vertraue man der Community, dass sie erwachsen mit der Entscheidung umgehen und keinen Shitstorm initiieren würde.

Allerdings hat sich das Team in seinem Blog-Post, in dem es die Epic-Store-Exklusivität bekannt gibt, einer ziemlich eindeutigen Sprache bedient und greift Kritiker des neuen digitalen Shops und auch solche, die auf Raubkopien zurückgreifen, direkt an. Laut Glumberland seien Personen, die einen solchen Anspruch auf die Werke anderer erheben, der Inbegriff von "unreifen, toxischen Spielern".

Ich glaube, dass solche Leute gezielt nach Dingen suchen, über die sie sich aufregen können. Dampf ablassen hat eine kathartische Wirkung und ist natürlich, man sollte sich aber Gedanken darüber machen, worüber man zornig wird. Betrachtet doch mal die Dinge, die um euch herum passieren und fragt euch, ob es da nicht etwas gibt, über das es sich mehr lohnt, sich aufzuregen.

Nach dem Blog-Beitrag ging die Diskussion auf dem Discord-Server der Entwickler weiter, wo Ben Wasser, Mitbegründer von Glumberland, auch nicht immer den glücklichsten Ton anschlug. Nicht besonders schlau, da sich in den Chaträumen auch oftmals Patreon-Unterstützer von Ooblets tummeln, von denen er sicherlich auch einige verschreckt haben dürfte.

Man, ich wünsche mir wirklich, dass wir den Epic-Deal nicht angenommen hätten und wir darauf hören MÜSSTEN, was die anspruchsberechtigten toxischen Spieler denken.

Ein Best-Of der Zoten, die Wasser von sich gegeben hat, hat der Reddit-User Slawrfp in Screenshot-Form zusammengetragen. Der Shitstorm gegen Glumberland hat sich mittlerweile auf ein beachtliches Level hinaufgeschaukelt, laut Wasser mache sogar ein laut ihm gefälschter Screenshot die Runde, in dem er behauptet, "Spieler seien in Gaskammern besser aufgehoben".

Nun hat sich auch Epic zu der ganzen Geschichte geäußert und nimmt die Ooblets-Entwickler in Schutz. Laut ihnen soll man zwar offen kritisieren und einen Dialog führen, auch wenn er sich gegen die eigene Firma und den Store richtet. Allerdings sei dies in der Sache Ooblets nicht der Fall.

Die Ankündigung von Ooblets rückt einen verstörenden Trend in den Fokus, der immer weiter wächst und einen gesunden öffentlichen Austausch untergräbt. Damit meinen wir die koordinierte und bewusste Erstellung und Verteilung von falschen Informationen wie manipulierten Screenshots, Videos und technischen Analysen, begleitet von der Belästigung von Partnern, der Verbreitung von hasserfüllten Themen und der Einschüchterung derer, mit anderer Meinung.

Epic arbeite mit vielen Entwicklern und Partnern anderer Art zusammen und wolle eine gesunde Wettbewerbssituation mit mehreren koexistierenden Shops schaffen. Abschließend bedankt sich das Studio bei all jenen, die an einer humanen Diskussionskultur festhalten und sich gegen jegliche Form von Missbrauch richten. An Ben Wasser oder das Ooblets-Team richtet Epic in dem Statement allerdings kein offensichtliches Wort.