Call of Duty - Modern Warfare kommt ohne Battle-Royale-Modus

PC XOne PS4

Call of Duty - Modern Warfare ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Im letzten Jahr führte Treyarch mit Blackout einen Battle-Royale-Modus in Call of Duty - Black Ops 4 (im Test, Note: 8.5) ein. Wie Joe Joe Cecot, Multiplayer Design Director, den Kollegen von IGN auf einem Event verraten hat, wird das im Oktober erscheinende Call of Duty - Modern Warfare ohne einen solchen Last-Man-Standing-Modus kommen. Grund dafür sei der ernstere Ansatz, den man mit dem Reboot der Modern Warfare-Reihe verfolge.

Wir haben uns auf die Kompetenz von Modern Warfare konzentriert, es wird authentisch und ungeschliffen, es gibt realistische Waffen und das ganze Erlebnis ist anders.

Allerdings habe man durchaus Battle-Royale-Fans bei Infinity Ward und auch Interesse an Spielmodi, die höhere Kämpferzahlen erlauben. Aktuell wolle man sich aber auf die Kernmodi konzentrieren. Allerdings ist mit Ground War aktuell eine Variante in der Planung, bei der 100 Spieler in die Schlacht ziehen können sollen.