Total War - Elysium: Sammelkartenspiel erscheint zuerst in China

Das von Creative Assembly in Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher NetEase entwickelte Sammelkartenspiel Total War - Elysium wird zuerst in China für PC und mobile Geräte erscheinen und soll erst zu einem späteren Zeitpunkt einen Weg in den Westen finden. Dies teilte das Studio den Fans in den offiziellen FAQs mit. Dort heißt es zum Release des Spiels:

Das Spiel wird nicht zum Beginn im Westen erhältlich sein. Elysium ist ein neuer Titel und ein ganz neues Gerne für uns, weshalb wir dem Spiel die besten Chancen auf Erfolg bieten wollen. China bietet uns eine riesige Fangemeinde für Sammelkartenspiele, von der wir lernen können, damit wir das Spiel anschließend in besserer Form als je zuvor in die restliche Welt bringen können.

Mit der Partnerschaft will Creative Assemblys Mutterkonzern Sega seine Geschäfte auf dem „schnell wachsenden chinesischen Markt“ weiter ausbauen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Creative Assembly seine komplette Total-War-Serie in China veröffentlichen.