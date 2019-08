USK: Leitkriterien zur jugendschutzrechtlichen Bewertung von Spielen erweitert

Vor etwa einem Jahr berichteten wir über die Entscheidung der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), dass die Sozialadäquanzklausel des § 86a Abs. 3 des Strafgesetzbuches – siehe dazu zum Beispiel diese Website – zukünftig auch auf das Prüfen von Computer- und Videospielen angewandt werden kann. Im Einzelfall können entsprechende Titel somit eine Altersfreigabe erhalten, „sofern die Kriterien zur sozialadäquaten Verwendung erfüllt sind“. Zuvor war die Nutzung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hierzulande in Spielen generell verboten, was zur Folge hatte, dass solche Titel gar nicht erst zur Prüfung zugelassen waren.

Mittels Pressemitteilung wird nun darauf hingewiesen, dass der USK-Beirat die entsprechenden Leitkriterien – die die Grundlage für die jugendschutzrechtliche Bewertung darstellen – zur Berücksichtigung der Sozialadäquanz einstimmig beschlossen hat.

Wie die aktualisierten Leitlinien im Detail aussehen, könnt ihr im entsprechenden PDF nachlesen, das auf der Website der USK heruntergeladen werden kann. Im Abschnitt „Berücksichtigung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ heißt es zum ersten Prüfschritt unter anderem:

Stellen die Prüfer „unter inzidenter Berücksichtigung der Sozialadäquanz keine Anhaltspunkte für eine Jugendgefährdung“ fest, folgt der zweite Schritt, dem eine mögliche Jugendbeeinträchtigung zugrunde liegt:

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle schreibt weiter:

Gerade Kinder und jüngere Jugendliche verfügen häufig noch über kein ausreichendes gesellschaftliches und politisches (Orientierungs-)Wissen und keine gefestigte Moral, um fiktionale Inhalte korrekt gegenüber historischen Begebenheiten abgrenzen und einordnen zu können. Sie befinden sich im Prozess der moralischen Entwicklung, in dem sie Mitmenschlichkeit entwickeln und ihre Gefühle mit moralischen Prinzipien verknüpfen lernen. Die historisch und kontextuell nicht eingebettete und womöglich positiv konnotierte Darstellung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation kann dazu führen, dass Kinder die Bedeutung der Symbole nicht richtig einschätzen lernen.

Um eine Identifikation mit Träger*innen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu vermeiden, ist die Rolle und der klar erkennbare Spielauftrag der zu steuernden Spielfiguren gegen deren Ideologie zu bewerten (Gut-Böse-Schema). Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass gerade Jugendliche sich in einer intensiven Phase der Identitätsfindung befinden, in der die vorgegebenen moralischen Grenzen der Gesellschaft ausgetestet und in Frage gestellt werden. Im Zuge dessen kann die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in medialen Produkten eine besondere Aufmerksamkeit und Bedeutung durch den vermeintlichen Tabubruch erhalten.