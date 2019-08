Master of Magic: Slitherine erwirbt Rechte von Atari // Neues Spiel geplant

Mit Fantasy General 2 - Invasion veröffentlicht das Unternehmen Slitherine voraussichtlich im 3. Quartal dieses Jahres „die späte Fortsetzung eines der besten Rundentaktikspiele der 90er“ (mehr zum Spiel in der aktuellen Jörgspielt-Ausgabe).

Heute gab der Publisher die Investition in eine weitere Marke bekannt: Vor dem Hintergrund, „populäre Strategie-IPs zu aktualisieren und zu modernisieren sowie sie ins 21. Jahrhundert zu übertragen“ wurden von Atari die Veröffentlichungsrechte für das Master of Magic-Franchise erworben. Dessen erstes Spiel stammt aus dem Jahr 1994, wurde für MS-DOS veröffentlicht und stellt ein rundenbasiertes Strategiespiel in einem Fantasy-Setting dar. Beschrieben wird Master of Magic von den Engländern als einer der „bekanntesten Namen in der Geschichte der Videospiele“. Weiter heißt es dazu:

Es ist eine der wichtigsten Säulen des rundenbasierten Strategiespiels und hat ein eigenes Genre geschaffen, das auch heute noch lebendig und erfolgreich ist. Vor 25 Jahren [veröffentlicht] wurde es schnell zu einem der beliebtesten Spiele seines Genres mit seiner unendlichen Wiederspielbarkeit und der schieren Anzahl von Anpassungsmöglichkeiten, die es den Spielern bot.

Iain McNeil, Development Director bei Slitherine, wird darüber hinaus mit folgenden Worten zitiert:

Wir freuen uns darauf, an diesem äußerst beliebten Franchise zu arbeiten. Wir wissen, dass es ein hohes Maß an Verantwortung gibt, wenn wir versuchen, Fortsetzungen oder Nachfolger von beliebten IPs zu entwickeln. Mit Titeln wie Panzer Corps haben wir bewiesen, dass es möglich ist, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen, wenn es um die Arbeit an diesen legendären Produkten geht.

Neben Fortsetzungen zu Close Combat oder dem eingangs erwähnten Fantasy General wird somit auch die Master-of-Magic-Reihe um ein neues Spiel erweitert – weitere Informationen dazu wurden bislang allerdings nicht preisgegeben. Abschließend weist Slitherine darauf hin, dass man sich der großen Herausforderung und den (veränderten) Erwartungen der Spieler bewusst sei: