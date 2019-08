Super Mario Bros. als 3D-Shooter mit Unreal Engine nachgebaut

WiiU DS

Wer sich immer schon fragte, wie der Jump-and-Run-Klassiker Super Mario Bros. wohl als kindergerechter 3D-Shooter aussehen würde, dem liefert der Hobby-Entwickler Sean Noonan nun eine Antwort. Aus einem internen Wettbewerb der Mapcore-Community, bei dem User den ersten Level von Counter Strike 1.6, Unreal Tournament und Super Mario Bros. im modernen Gewand nachbauen sollten, entstand Noonans 3D-Mario mit der Unreal Engine.

Während der comicartige Look beibeihalten wurde, ist Mario hier mit einer Kanone ausgestattet, die Klopömpel verschießt und so eine weitere Option bietet, Gegner aus dem Weg zu räumen. Natürlich ist es auch weiterhin möglich, die Kreaturen mit gezielten Sprüngen außer Gefecht zu setzen. Die Entwicklung hat Noonan auf seinem Twitter-Account festgehalten, nach dem Urlaub, so kündigte er an, werde er mit dem nächsten Level fortfahren. Eine öffentlich spielbare Version des Mario-Shooters soll es nicht geben, was angesichts der vielen Beispiele der letzten Jahre, bei denen Nintendo umgehend auf Markenrechtsverletzungen reagierte, wahrscheinlich keine schlechte Idee ist.