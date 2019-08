Tekken 7: Season 3 angekündigt + erste Charaktere bekannt

PC XOne PS4

Bandai Namco Entertainment hat während der Evolution Championship Series in Las Vegas neue Inhalt für Tekken 7 (Testnote: 8.0) in Form des dritten Season Passes angekündigt. Dieser soll insgesamt vier neue Kämpfer umfassen, von denen zwei bereits enthüllt wurden.

So können sich die Fans auf die Rückkehr der ägyptischen Kämpferin Zafina freuen, die erstmals in Tekken 6 vorgestellt wurde und auch in Tekken Tag Tournament 2 (Testnote: 8.0) dabei war. Zafina wird nächsten Monat zum Kampfroster dazustoßen. Bei dem zweiten Charakter handelt es sich um einen neuen Kämpfer namens Leroy Smith, der laut der Roadmap im Winter dieses Jahres, zeitgleich mit einem dritten Kämpfer, sowie einem neuen Feature ins Spiel kommt. Im nächsten Jahr sollen dann noch ein vierter Charakter und eine neue Stage folgen.

Neben dem neuen Season-Pass soll das Spiel auch weiterhin regelmäßig mit neuen Updates versorgt werden. Diese werden nach Angaben von Bandai Namco neue Moves für alle Charaktere, Anzeige für die Spielstatistiken, Überarbeitungen für die Benutzeroberfläche und eine Erweiterung des Trainings -Modus, der Spielwiederholungen (Replays) und Tipps umfassen.