The King of Fighters 15: Nächster Teil der Prügelspielserie angekündigt

PC PS4

SNK Playmore hat im Zuge der diesjährigen Evolution Championship Series in Las Vegas überraschend King of Fighters 15 angekündigt. Der nächste Teil der Prügelspielserie wurde am Ende eines Trailers zu den kommenden Inhalten von Samurai Shodown angeteasert.

Der Kurze Clip zeigt allerdings nichts vom Spiel und bestätigt nur, dass der Titel sich in Arbeit befindet. Zu sehen gibt es nur ein Logo. Details zum Kämpfer-Lineup, oder den anvisierten Plattformen, werden wir also erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Der letzte Teil der Serie, King of Fighters 14, wurde vor gut drei Jahren, im August 2016, zuerst für die PS4 und rund ein Jahr später auch für den PC, sowie in Japan für die Arcade-Hallen veröffentlicht.