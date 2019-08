E3 2019: Daten von über 2.000 Journalisten waren öffentlich einsehbar

Auf der Website zur E3 2019, die vom 11. bis 13. Juni stattfand, konnte in den vergangenen Tagen auf ein Dokument zugegriffen werden, das die (persönlichen) Daten von mehr als 2.000 Journalisten, Redakteuren, Streamern und anderen Inhaltserstellern enthält. Neben den Namen und den (privaten oder geschäftlichen) Postanschriften umfasste die Tabelle unter anderem auch E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Betroffen sind jene Fachbesucher, die einen Medienausweis beantragt hatten, was die Nennung der erwähnten Angaben erforderlich machte.

Zwar entfernte der Veranstalter der E3, die Entertainment Software Association (ESA), nach Bekanntwerden des Lecks sowohl den Downloadlink als auch später das Dokument selbst, doch da die Daten inzwischen (weiter)verbreitet wurden und auch Versionen der entsprechenden Seite im Google Cache existieren, besteht das Problem natürlich weiterhin. In einem ersten Statement gegenüber Kotaku äußerten sich die Organisatoren der Messe wie folgt:

Die ESA wurde auf eine Schwachstelle der Website aufmerksam gemacht, die dazu führte, dass die Kontaktliste der registrierten Journalisten, die an der E3 teilnahmen, veröffentlicht wurde. Nach der Benachrichtigung haben wir unverzüglich Maßnahmen zum Schutz dieser Daten ergriffen und die nicht mehr verfügbare Website geschlossen. Wir bedauern diesen Vorfall und haben Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass er sich nicht wiederholt.

Kurz darauf folgte eine etwas ausführlichere Erklärung, in der sich die Entertainment Software Association zudem entschuldigt und deutlich macht, dass „so etwas nicht erneut vorkommt“:

Die Entertainment Software Association wurde [...] auf eine Schwachstelle im Ausstellerportal der E3-Website aufmerksam gemacht. Unglücklicherweise wurde die Schwachstelle ausgenutzt und eine Liste veröffentlicht. Wir bedauern, dass dies geschehen ist, und es tut uns leid. Wir stellen ESA-Mitgliedern und -Ausstellern eine Medienliste auf einer passwortgeschützten Ausstellerseite zur Verfügung, damit sie Sie zu E3-Presseveranstaltungen einladen, sich mit Ihnen zu Interviews verbinden und Sie wissen lassen können, was sie präsentieren. Seit mehr als 20 Jahren gibt es damit keine Probleme. Als wir [den Datenleck] herausfanden, nahmen wir das E3-Ausstellerportal offline und stellten sicher, dass die Medienliste nicht mehr auf der E3-Website verfügbar war. Wir entschuldigen uns nochmals für die Unannehmlichkeiten und haben bereits Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich dies nicht wiederholt.

Journalisten, die selbst betroffen sind, empfehlen ihren Kollegen, beispielsweise die Telefonnummer(n) zu ändern sowie eine Multifaktor-Authentifizierung für die E-Mail-Accounts zu nutzen, sofern das noch nicht der Fall ist. Mittlerweile soll es bereits zu ersten „Scherz“-Anrufen gekommen sein, und auch von Drohungen per E-Mail samt Angabe der Privatadresse berichten Kotaku oder auch GameInformer – die Befürchtung, die Leidtragenden des Datenlecks könnten belästigt oder eben bedroht werden, scheint nicht unbegründet zu sein.

Zuerst auf den Leak aufmerksam gemacht hatte die Journalistin Sophia Narwitz via YouTube. Vor der Veröffentlichung ihres Videos kontaktierte sie die ESA sowie mehrere ihrer Kollegen. Narwitz selbst wurde durch eine anonyme E-Mail auf die Existenz der Liste hingewiesen. Zwar dachte die YouTuberin darüber nach, ihr Video nicht freizugeben, entschied sich letztlich jedoch dagegen, um Betroffene auf diese Weise zu warnen.

Wie sich dieser Vorfall – an anderer Stelle ist verständlicherweise von einem „massiven Vertrauensbruch“ die Rede – auf die E3 an sich und/oder deren Veranstalter auswirkt, bleibt abzuwarten. In diesem Zusammenhang fragt der Autor eines Artikel auf forbes.com, „Weshalb sich jemand überhaupt noch für die E3 anmelden sollte?“ Weiter heißt es: