GG-Rückblick KW 31/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 31: Rückblick von Sonntag, 28. Juli, bis Samstag, 3. August 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Abermals liegt eine volle (Arbeits-)Woche hinter der Redaktion: Neben Tests zu Wolfenstein - Cyberpilot oder Fire Emblem - Three Houses wurden unter anderem zwei Previews, eine neue Ausgabe von Jörgspielt, das aktuelle Premium-Magazin oder auch eine neue Hengst-Chronik veröffentlicht. Hinzu kommen zum Beispiel ein weiteres eShop-Selection-Video sowie die August-Ausgabe von Darauf freut sich die Redaktion im... Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die gamescom rückt näher, und offensichtlich interessiert viele Leser, welche Titel von Nintendo in Köln präsentiert werden. Häufig aufgerufen wurden unter anderem auch die News zu den Steuerpraktiken von Rockstar North und dass die Ladenkette Gamestop Mitarbeiter entlassen musste. Die Meldungen zur Browserversion von Diablo, über ein mögliches Doom 64 für PC und PS4 oder zu einem neuen Buch über Computer in der DDR wurden ebenfalls oft gelesen. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 4. August (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben einem User-Artikel – der inzwischen sechsten Q-lumne – und dem Spiele-Check zu Warlocks 2 - God Slayers, habt ihr euch auch über die Games-Neuerscheinungen im August oder die jüngsten Wochenend-Lesetipps ausgetauscht. Darüber hinaus startete am Montag ein umfangreiches Community-Projekt zu 10 Jahren GamersGlobal, an dem jede/r teilnehmen kann, sodass im besten Fall zahlreiche individuelle Beiträge eingereicht werden.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

ThinkTiny: Bastler baut Mini-ThinkPad-Nachbau für Spiele

Wirklich nutzbar ist der Miniatur-Laptop ThinkTiny freilich nicht (auch wenn zum Beispiel Snake und Tetris auf ihm laufen). Dennoch ist es bemerkens- und sehenswert, was der verantwortliche Bastler hier realisiert hat.

» Freut sich aktuell über einen geschenkten Amiga 500 – Nostalgie pur! «

— Erazerhead77 am 4. August 2019

❺ ⚊ KW 31/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor fünf Jahren erhielten GG-User die Gelegenheit, im Rahmen eines Grillfestes Brian Fargo zu treffen. Außerdem im Rückblick: Eine Aussage von Jon Romero, ein Video zu Prominenten in Spielen oder auch der Test zu Sacred 3. Wer wissen möchte, worauf sich die Redakteure im August 2014 gefreut haben, wird ebenfalls fündig.