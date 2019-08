Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals: Switch-Demo geplant

PC Switch PS4 3DS

Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals ab 25,89 € bei Amazon.de kaufen.

Mit Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals will Square Enix am 27. September 2019 eine „Definitive Edition“ des Japano-Rollenspiels für die Switch veröffentlichen. Wie der Publisher jetzt im Rahmen des Dragon Quest Summer Festivals in Tokyo verkündete, wird der bereits für PC, PS4 und 3DS erhältliche Titel auf Nintendos Hybridkonsole vorab eine Demo erhalten. Wann diese zum Download bereitstehen wird, wurde allerdings vorerst noch nicht verraten.

Spieler, die die Demo vorab ausprobieren, werden als Belohnung die Premium-Helden-Karte „The One Descended from Erdrick [S]“ für die Switch-Version des Free-to-play-Kartenspiels Dragon Quest Rivals bekommen. Wer seine Spielstände aus der Demo behält, wird zudem mit dem Release von Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals einen Talentsamen erhalten. Letzterer wird euch einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt bescheren, den ihr einsetzen könnt.