Days Gone erhält die Taxi-Herausforderung Tote Fahren Nicht

Wenn ihr mit Days Gone (Im Test, Note 8.5) fertig seid und nach mehr zu tun in der Spielwelt lechzt, dann dürft ihr euch über die Herausforderung "Tote Fahren Nicht" freuen. In dem Mini-Spiel tauscht Deacon sein geliebtes Bike gegen ein Elektro-Golfmobil und mimt den Taxifahrer.

Euch erwarten 36 Fahrgäste rund um Salome Hotsprings. Weil in der Personenbeförderung Pünktlichkeit von höchster Wichtigkeit ist, müsst ihr entsprechend schnell sein, um einen hohen Highscore zu erzielen. Die Fahrten sind in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt, auf höheren Stufen erschweren euch hohe Entfernungen und auch mal Sprünge die Aufgabe.