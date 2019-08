The Oriental Exorcist: 2D-Action-RPG angekündigt // Trailer + Gameplay

PC PS4

Wildfire Games und der Publisher Bilibili haben mit The Oriental Exorcist ein neues 3D-Side-Scroll-Action-Rollenspiel angekündigt. Die Geschichte des Spiels ist in einer fiktiven orientalisch angehauchten Welt angesiedelt, die von allerlei Dämonen heimgesucht wird. Der Spieler übernimmt die Rolle eines erfahrenen Exorzisten, der die Welt von den finsteren Kreaturen befreien will und dabei in „unvorhergesehene Verstrickungen komplexer Wesen“ gerät.

Das Spiel soll laut der Steam-Produktseite irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Neben der PC-Version ist auch eine Umsetzung für die PS4 geplant. Passend zur Ankündigung wurde ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Unter dem Quellenlink könnt ihr darüber hinaus erste Spielszenen von der ChinaJoy 2019 bestaunen.