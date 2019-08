Call Of Duty - Modern Warfare: Termine + Trailer zur Open Beta

PC XOne PS4

Infinity Ward und Activision haben die Termine für die geplante offene Beta für den Multiplayer-Modus von Call of Duty - Modern Warfare bekannt gegeben. Diese wird demnach an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden abgehalten. Die erste Woche ist dabei ausschließlich für die PS4-Spieler vorgesehen. Nachfolgend die Termine im Überblick:

Betawochenende: 12. bis 16.09.2019 Betawochenende: 19. bis 23.09.2019 Plattformen Playstation 4 PC, Xbox One, Playstation 4 Vorbesteller (Early Access) 12. September 19. September Alle Spieler 14. September 21. September Ende 16. September 23. September

Die Beta ist plattformübergreifend (Crossplay). Konsolenspieler werden allerdings nur mit den PC-Spielern zusammengebracht, wenn sie einen PC-Spieler in der Gruppe haben. PC-Spieler können nur mit Konsolenspielern zusammenspielen, wenn sie einen Controller benutzen.

Frühkäufer der digitalen Version wer den automatisch für die Beta freigeschaltet und müssen keinen Code eingeben. Retail-Käufer erhalten den Code von ihrem Händler und können diesen auf der offiziellen Homepage aktivieren. Details zu den genauen Startzeiten will Activision zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Ob es einen Pre-Load geben wird, ist noch nicht bekannt. In der Beta erreichten Fortschritte werden nicht in das fertige Spiel übernommen.