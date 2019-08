Ghostbusters - The Video Game Remastered erscheint am 4.10.2019

PC Switch XOne PS4

Dass Ghostbusters - The Video Game ein Remaster erhalten wird, ist bereits seit einigen Monaten bekannt (wir berichteten). Der offizielle Twitter-Account zum Spiel nannte nun als Veröffentlichungstermin den 4.10.2019. Die bekannte Spiele-Webseite IGN.com hat darüber hinaus ein kurzes Gameplay-Video mit ersten Szenen aus dem Spiel veröffentlicht. Gezeigt wird ein Ausschnitt aus einem Kampf gegen den Marshmallow-Mann.

Mit dem anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Films veröffentlichten 3D-Actionadventure landete Entwickler Terminal Reality 2009 einen Achtungserfolg. Erneut begebt ihr euch in der Rolle eines Ghostbusters-Azubis an der Seite von Stantz, Spengler, Venkman und Zeddemore auf Geisterjagd, bei der ihr euch mit upgradefähigen Waffen in zerstörbaren Umgebungen rangelt, Fallen stellt und sowohl bekannte als auch brandneue Geister in ganz New York bekämpft.

Im Einzelhandel könnt ihr die Versionen für Xbox One, Playstation 4 und Switch bereits zum Preis von 29,99 EUR vorbestellen. Die PC-Version wird exklusiv über den Epic Store vertrieben, dort fehlt derzeit allerdings noch die Preisangabe.