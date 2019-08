Wer HDR in Spielen nutzen möchte, benötigt dafür zwingend geeignete Hardware. Wie sieht es bei euch aus, nutzt ihr die Funktion bereits oft oder verzichtet ihr noch darauf?

Wer bereits die entsprechende Hardware sein Eigen nennt, kann insbesondere auf den aktuellen Spielekonsolen von Microsoft und Sony auch High Dynamic Range, kurz HDR, nutzen und damit von einer teils enorm detail- und kontrastreicheren sowie einer höheren Farbechtheit profitieren. Doch selbst, wenn das Spiel HDR unterstützt, was in den PC-Versionen nicht immer offiziell vom Hersteller angeboten wird, reicht das natürlich allein eben nicht aus, um die Funktion nutzen zu können. Ein geeigneter Bildschirm beziehungsweise ein entsprechendes TV-Gerät ist dabei genauso Pflicht wie ein HDMI-Kabel des aktuellen Standards sowie am PC eine HDR-fähige Grafikkarte. Nicht jeder kann oder möchte sich das jetzt bereits leisten oder verspricht sich von HDR einfach keinen ausreichend großen Mehrwert.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr HDR bereits nutzt oder bis auf Weiteres darauf verzichten möchtest. Lasst es uns einfach in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen. Nutzt sehr gerne die Kommentarsektion, um uns genauer zu sagen, weshalb ihr auf HDR vielleicht nie wieder verzichten wollen würdet, ob ihr euren Umstieg bereut oder ihr aktuell einfach keinen Grund seht, für HDR in neue Hardware zu ivestieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in Form eines Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell beinahe 190) findet ihr unter diesem Link