Darksiders Genesis: Sonderedition des Hack-&-Slay-RPGs mit Brettspiel

PC Switch XOne PS4 andere

THQ Nordic hat zwei Sonderausgaben für das später in diesem Jahr erscheinende Action-Rollenspiel Darksiders Genesis angekündigt. Neben einer „normalen“ Collector's Edition wird die auf weltweit 5.000 Exemplare limitierte Nephilim Edition aufgelegt. Diese wird neben den Inhalten der Collector's Edition (das Spiel im Steelbook, eine Strife/Hader-Figur, Artbook, Soundtrack und Stickersammlung) das offzielle Darksiders-Brettspiel enthalten, von dem bisher nur der englische Titel bekannt ist: The Forbidden Land.

Nach Angaben der Brettspielseite spielpunkt.net kann das kooperative Darksiders-Brettspiel in einem Solo-Modus oder mit bis zu vier Freunden gespielt werden. In Vollbesetzung übernimmt einer der Spieler die Rolle des Spielleiters und kontrolliert die gegnerischen Einheiten. Ohne diesen soll The Forbidden Land jedoch ebenfalls funktionieren. In diesem Fall übernimmt eine KI in Form von vorgefertigten Regeln die Gegnerkontrolle. Die Spieler verkörpern je einen Apokalyptischen Reiter und agieren mittels eines Kartendecks, das für Aktionen wie Bewegung oder Angriff benötigt wird. Ist das Deck leer, ist die Partie verloren.

Das Brettspiel wird 61 bemalte Miniaturen enthalten. Damit relativiert sich der gegenüber der Collector's Edition um 260 Euro höhere Preis von knapp 380 Euro. Ihr könnt die Nephilim Edition derzeit bei ausgewählten Einzelhändlern in den USA, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden vorbestellen. Ob das Brettspiel auch separat erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.