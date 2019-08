PC Linux MacOS

Das Auge schließt sich wenn es alles gesagt wurde, ab dann wiederholt es sich.

Das Abenteuer beginnt

Für die Unordnung sind wir nicht verantwortlich, für den ohnmächtigen Kultisten schon.

Denn sie wissen nicht was sie tun

In der Not gibt die Katze Tipps

Die Kultisten feiern wild und wir haben uns unter sie gemischt.

Fazit

Adventure

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

19,99 Euro bei Steam und GOG

In einem Satz: Launiges Adventure für Fans der Klassiker

In diesem klassischen 2D-Adventure durchschreiten wir stimmungsvolle Szenen, die mit viel Liebe zum Detail erstellt wurden. Der namensgebende Cthulhu-Mythos wird hier angenehm auf die Schippe genommen, schon im Intro musste ich einige Male laut auflachen. Finanziert wurdeim Mai 2016 via Kickstarter. Nun, nach drei Jahren Entwicklungszeit ist das Adventure für PC, Mac und Linux erschienen und ich habe es mir für diesen Check genauer angesehen.Als Detektiv Don R. Ketype, gesprochen Don Archetype, beginnen wir in Darkham mit der Suche nach dem verfluchten Buch, dem Necronomicon. Allerdings ist er nicht der einzige spielbare Charakter, später wechseln wir immer wieder zwischen ihm und dem Bibliothekar Buzz Kerwan, wobei wir immer nur einen der beiden für jeweils ein Kapitel steuern. Buzz hat die ganze Zeit über den Schmöker bei sich und verzaubert, aus Versehen, seine Katze. Diese kann von nun an mit uns sprechen und gibt, neben so einigen Hilfestellungen, jede Menge schnippische Kommentare von sich. In einem späteren Abschnitt dürfen wir auch einmal in die Haut des Stubentigers schlüpfen.Die Steuerung geht leicht von der Hand, woran soll es bei einem Adventure auch groß haken. Wir haben die Auswahl einen Gegenstand anzusehen oder mit ihm zu interagieren. Je nach Spielfigur gibt es noch eine dritte Möglichkeit, eine Art Spezialfähigkeit. Was mich Anfangs gestört hat ist, dass man etwas mehrfach ansehen muss bis man alles erfahren hat. Wenn dann aber alles gesagt wurde, wird es an einem veränderten Auge-Icon erkennbar. Die Welt strotzt nur so von popkulturellen Verweisen oder Anspielungen auf diverse Spielehits. So hängt im Zimmer von Buzz ein Bild von Ron Dilbert oder es wird erwähnt das es ein Fledermaus-Problem im Darkham Asylum gibt und der Oberaufseher ein wahrer Joker ist. Im Voodoo-Laden um die Ecke treffen wir einen Gentleman, der uns ähnlich hilft wie die Voodoo-Lady aus. Bei der Fülle an augenzwinkernden Referenzen bin ich mir nicht sicher, ob ich jeden dieser Hinweise gefunden oder überhaupt mitbekommen habe.Ohne dass unsere beiden Helden wissen was Sie tun sollen oder wenn Ihnen Informationen fehlen, die wir vor uns vor dem Bildschirm schon zusammengereimt haben, geht es manchmal nicht weiter. So möchte uns unsere vierbeinige Freundin eine Fischpuppe erst von einer Dachrinne holen, wenn wir vom Voodoo-Gentleman erfahren haben, dass wir diese auch wirklich benötigen. Manchmal sind unsere Protagonisten aber auch ein wenig inkonsequent in Ihren Handlungen. Don zum Beispiel möchte die obere Etage eines Hotels nicht ohne einen Führer betreten. Als wir dann den Concierge ausgetrickst haben geht er ganz schnell hoch und findet auch sofort den gewünschten Raum ganz ohne Hilfe.Wenn wir mal nicht weiter wissen haben wir unsere sprechende Katze, die uns auf Wunsch einen Tipp gibt wie wir eine Aufgabe lösen können. Als Don haben wir ein Notizbuch, in das er immer wieder nützliche Gedanken schreibt. In beiden Fällen erhalten wir mehr Hilfen, wenn wir bei Versuchen etwas zu lösen versagen. Die englischen Sprecher sind engagiert und voll bei der Sache und die deutschen Übersetzungen sind größtenteils gut gelungen. Im Verlauf der Geschichte müssen wir uns ein Rap-Battle mit Vlad, dem transilvanischen Tronerben, liefern. Die Entwickler haben sich glücklicherweise entschieden diesen nicht zu übersetzen, er kann aber übersprungen werden. Wer dem Englischen mächtig ist sollte es aber definitiv versuchen.Ein Adventure der alten Schule mit viel Humor und angenehmer Grafik. Gegruselt habe ich mich, trotz dem Cthulhu-Bezug, nicht ein einziges Mal. In den knapp acht Stunden Spielzeit hatte ich viel Spaß und war stets gut unterhalten. An das Mehrfach-Anschauen hatte ich mich schnell gewöhnt und immer wieder gerne die kreativen Sprüche angehört. Definitiv eine Empfehlung an alle Adventure-Fans.