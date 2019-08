No Man's Sky: Beyond-Update hebt noch im August in VR ab

PC XOne PS4

Seit dem Release im Sommer 2016 erhielt das Science-Fiction-Abenteuer No Man's Sky (im Test, Note 6.0) bereits sechs umfangreiche und kostenlose Inhalts-Updates. Für das Siebte steht nun der Termin fest: bereits am 14. August 2019 hält das Beyond getaufte Update Kurs auf PC, PS4 und Xbox One und bietet die schon länger geplante VR-Unterstützung von PSVR und Steam-VR.

Laut Mitteilung von Sean Murray, Chefentwickler bei Hello Games, wird Beyond zudem mit einem komplett überarbeiteten Mehrspieler-Modus aufwarten, der den Fokus auf soziale Interaktion setzt. So wird es die Möglichkeit geben, sich überall im Universum mit anderen Spielern zu treffen und gemeinsam fremde Welten zu erkunden. Beim neuen Inhalt dürfen sich die Weltraum-Abenteurer auf einen Umfang vergleichbar mit dem des Next-Updates aus dem Jahr 2018 freuen. Pünktlich zum Start veröffentlichte Hello Games zudem einen neuen Trailer, den ihr direkt im Anschluss sehen könnt.