Nintendo: Live Gaming Expo für Oktober in Kyoto geplant

Der japanische Hersteller Nintendo hat für dieses Jahr die Nintendo Live 2019 Expo in Japan angekündigt. Diese findet am 13. und 14. Oktober dieses Jahres in Kyoto im International Conference Center statt. Für Besucher der Veranstaltung wird es spielbare Demos, Stage Events und Game-Tournaments geben, wobei aktuell noch nicht bekannt ist, welche Titel genau spielbar sein werden. Für den Wettbewerb sollen aber Splatoon 2 (Testnote: 8.0), Super Mario Maker 2 (Testnote: 8.5) und Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0) bereitstehen. Als Show-Einlagen sind darüber hinaus ein Auftritt des bekannten japanischen Comedy-Duos Yoiko, sowie ein spezielles „Kyoto Mix“-Konzert der Sea Sirens mit TentaCool aus Splatoon 2 geplant.

Die Nintendo Switch setzt seinen Erfolgszug weiter fort. Wie das Unternehmen kürzlich im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen verkündete, wurde das Gerät seit dem Launch 2017 weltweit inzwischen mehr als 36 Millionen Mal verkauft. Die Zahl dürfte weiter steigen, denn ab dem 20. September wird auch die Nintendo Switch Lite in die Läden kommen.