Die spielejournalistischen Internetpublikationen haben in dieser Woche zum großen Teil Sommerpause eingelegt, daher bewegen sich die folgenden Beiträge vermehrt im Fundstück-Bereich. So philosophieren und fantasieren sechs Zeit-Redakteurinnen und -Redakteure darüber, welche Netflix-Serie man als Computerspiel umsetzen könnte. Weiter geht es auf eine Reise in die Achtziger, als Videospiele und Kalter Krieg auf Jugendschützer, besorgte Eltern und unschuldige Kinder trafen, bevor es nach dem genau 20 Jahre alten X - Beyond the Frontier und den zehn schönsten Konsolen aller Zeiten zu einer Filmwarnung kommt.

Game over, Flachzange!

zeit.de am 28.7.2019, von Denis Gießler, Lisa Hegemann, Lisa Hölzke, Tim Kröplin, Ulrike Rosina, Milan Ziebula

Da Netflix mittlerweile auch Spiele zu seinen Serien herausbringt (und nicht nur andersherum), hat man sich bei der Zeit Gedanken gemacht, welche Serie eine prädestinierte Vorlage für ein Computerspiel abgäbe. „Im Stil eines klassischen Point-and-Click-Adventures entscheiden sich Gamer, ob sie aus der Perspektive von Serienprotagonist Jonas Kahnwald oder der Schülerin Martha Nielsen spielen. Diese Entscheidung zieht sich durch das gesamte Videospiel und beeinflusst den Verlauf der Geschichte: Will man wirklich alles wissen, muss man es mit beiden Charakteren einmal durchspielen. Wie in der Serie wechselt man durch den geheimnisvollen Tunnel im Wald zwischen den Zeitebenen der Fünfzigerjahre, 1986 und 2019.“ Habt ihr die Serie erkannt? Es handelt sich um Dark aus dem Jahr 2017. Weitere Ideen gibt es etwa für Fargo, Scrubs und Gilmore Girls.

Es ist kalt...und es ist Krieg...Kalter Krieg

videospielgeschichten.de am 23.7.2016, von Jens Sommerfeld

„Wir sind Kinder der 80er Jahre – zumindest waren einige von uns jugendlich in dieser Zeit. Damals lebten wir mit einem Konflikt, der Abends in der Tagesschau oft Thema war und bei dem unseren Eltern Angst und Bange wurde. Erwachsene nahmen das damals sehr ernst. Wir nicht. Für uns war das ein Spiel.“ Der Kalte Krieg in Videospielen ist Inhalt dieser Geschichte und dreht sich um Titel wie Raid over Moscow, Missile Command und Strategic Defense Initiative und die Unbekümmertheit der Jugend im Gegensatz zu den Sittenwächtern. „Wir waren geprägt durch eine 'Da-wird-schon-nichts-passieren'-Aussage der Mutter bis 'Das-kann-jederzeit-passieren'-Aussage des Vaters. Nicht zu vergessen die 'Das-wird-sicher-passieren'-Aussage der Großeltern.“

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Retro-Selbstversuch mit X - Beyond the Frontier“

gamersglobal.de am 27.2.2014, von Zaunpfahl

Am 8. August feiert die Weltraumsimulation X - Beyond the Frontier von Egosoft ihr 20-jähriges Jubiläum. 2014 wagte sich GG-User Zaunpfahl in der User-Artikel-Reihe „Retro-Selbstversuch“ erstmals selbst ins Cockpit und schilderte seine Erlebnisse – mit der Hilfe von FAQs und Komplettlösungen aus dem Internet. „Klar bestehen die Raumstationen nur aus einigen groben Klötzen und an den Texturen nagt der Zahn der Zeit, aber das Universum als solches sieht immer noch klasse aus und durch die Masse an Sprachausgabe wird eine unglaublich dichte Atmosphäre erzeugt, die einen guten Gesamteindruck hinterlässt. Wenn da nicht dieses Gefühl der absoluten Hilflosigkeit wäre mit der man in dieses Universum hinein gesetzt wird und dieses unglaublich träge Spielgefühl, wenn man mal wieder fünf Minuten geradeaus zum nächsten Ziel fliegt.“

