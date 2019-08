Wasteland 3: Umfangreiche Präsentation auf der gamescom geplant

PC XOne PS4 Linux MacOS

inXile Entertainment wird bei der diesjährigen gamescom vor Ort in Köln dabei sein, um sein kommendes postapokalyptisches Taktik-Rollenspiel Wasteland 3 ausführlich den Besuchern zu präsentieren. Wie das Studio jetzt bekannt gab, werden die Fans der Serie und alle Neugierigen nicht nur die Möglichkeit haben, den Titel selbst ausführlich Probe zu spielen, sondern auch den Game-Designer und Serienschöpfer Brian Fargo zu treffen und diesen mit Fragen zu löchern.

Darüber hinaus steht ein Treffen mit den Cosplayern an und ihr könnt schicke Bilder mit einem Ödland-Fahrzeug machen, das für alle Arten von Bedrohungen der Ödnis gerüstet wurde. Die „Deep Silver and Friend“ Area wird in Halle 9 zu finden sein. Wasteland 3 soll im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen Termin gibt es aktuell noch nicht.