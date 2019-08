Destiny 2: Release von Festung der Schatten & Neues Licht verschoben

Eigentlich sollte die Standalone-Erweiterung Festung der Schatten für Destiny 2 (Testnote: 8.5) am 17. September auf den Markt kommen, doch wie Bungie jetzt die Fans informierte, wird sich die Veröffentlichung um etwa zwei Wochen, auf den 1. Oktober 2019, verschieben. Wie das Studio erklärte, möchte das Entwicklerteam ein wenig länger an dem Add-on feilen:

Unsere Unabhängigkeit bedeutet, dass die Zukunft von Destiny 2 komplett in unseren Händen liegt. Es bedeutet auch, dass wir agil genug sein können, um zu entscheiden, was am besten für das Spiel und unsere Spieler ist, selbst wenn die Entscheidung nicht leicht fällt.

Festung der Schatten stelle laut dem Entwickler den ersten Schritt einer Reise dar, Destiny 2 zu dem zu machen, was das Team aus dem Spiel machen möchte, ein Ort an dem Freunde jederzeit und überall spielen können. Dafür sollen die Einstiegshindernisse für Freunde aus dem Weg geräumt und die Action-MMO- und RPG-Elemente des Spiels weiter verbessert werden.

Diese Entscheidung ist uns überhaupt nicht leicht gefallen. Wir wissen, dass für manche von euch (für uns auch), Destiny-Veröffentlichungen Events sind, an denen ihr euch von der Arbeit frei nehmt oder in der Schule ganz plötzlich krank werdet (wir sind da nicht besser, ein Teil des Teams nimmt sich frei, damit sie ihrer eigenen Destiny-Jacken-Quest nachgehen können). Es tut uns leid, dass wir euch einen Strich durch die Pläne machen, aber wollten euch so schnell wie möglich davon in Kenntnis setzen.