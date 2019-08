Cyberpunk 2077 - Afterlife: Offizielles physisches Kartenspiel angekündigt

andere

Voraussichtlich ab dem 16. April des kommenden Jahres könnt ihr in Cyberpunk 2077 (in der Preview) eintauchen – allerdings „nur“ virtuell via PC, Xbox One oder PlayStation 4. Solltet ihr jedoch auch daran interessiert sein, das Franchise in physischer Form zu erleben, könnt ihr das ebenfalls tun: CD Projekt kündigte kürzlich mit Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game ein eigenständiges Kartenspiel für 2020 an. Wann genau dieses erscheint oder zu welchem Preis, ist bislang nicht bekannt.

Umgesetzt wird das Produkt in Kooperation mit dem Brettspiel-Publisher CMON, von dem unter anderem auch Bloodborne - The Card Game stammt. Laut der offiziellen Beschreibung verschlägt es euch in „die dunklen Seitengassen von Night City, wo gnadenlose Gangs mit Firmen in einem ewigen Kampf um Geld, Macht und Kontrolle aufeinander krachen“.

Im Verlauf des Spiels müsst ihr als sogenannter Fixer zuvor rekrutierte Cyberpunks mit Ausrüstung ausstatten und sie auf Missionen schicken. Erfolgreich abgeschlossene Aufgaben erhöhen eure „Street Cred“, die „in dieser Welt die einzige Währung von Wert“ darstellt. Überlebende Cyberpunks können zudem in den Veteranen-Rang aufsteigen, sodass sie „Wissen und Erfahrung an jüngere Rekruten weitergeben können“.

Das Unternehmen führt weiter aus, dass ihr euch ständig entscheiden müsst, welche Dinge ihr in euren Besitz bringen möchtet und welche davon ihr euch tatsächlich leisten könnt. Anhand eines als innovativ beschriebenen Zugsystems sowie mithilfe eines „speziellen“ Dashboards müsst ihr die Entscheidung treffen, „welche Karten ihr erwerben und welche ihr für ihren Gegenwert opfern wollt“.

Abschließend der Hinweis, dass Cyperpunk 2077 auf der gamescom in Halle 6 am Stand C049 präsentiert beziehungsweise von Mitgliedern des Entwicklerteams gespielt wird.