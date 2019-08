GTA Online: Casino-Update führt zu den höchsten Spielerzahlen seit 2013

PC 360 XOne PS3 PS4

Der seit dem 23. Juli erhältliche kostenfreie Download-Inhalt The Diamond Casino & Resort für Grand Theft Auto Online ist zwar in mehr als 50 Ländern verboten – unter anderem Griechenland, China oder auch Island und Polen –, dem Erfolg schadet das jedoch offenbar keineswegs.

Rockstar Games schreibt, dass der Release des DLCs das „größte Event in der Geschichte von GTA Online“ gewesen sei. Zwar werden von offizieller Seite keine exakten Zahlen genannt, basierend auf einer Meldung des Hollywood Reporters – auf die das Entwicklerstudio selbst verweist – fanden sich in dieser Woche jedoch mehr Spieler im Online-Modus von GTA 5 (im Test mit Wertung 10) ein „als jemals zuvor“. Entsprechend wurden „neue Rekorde für die höchsten Spielerzahlen an einem Tag und in einer Woche“ aufgestellt, seit der Modus vor etwa sechs Jahren, im Oktober 2013, veröffentlicht wurde.

Laut der Meldung des Hollywood Reporters ergab eine Ingame-Zählung im Jahr 2014 mehr als 33 Millionen aktive GTA-Online-Spieler. Vor dem Hintergrund, dass sich das Hauptspiel bislang über 110 Millionen Mal verkauft hat und Rockstar Games, wie eingangs erwähnt, im Zuge des DLCs vom größten Event in GTA Online spricht, hat The Diamond Casino & Resort allem Anschein nach mehrere Millionen interessierte User angezogen.

Wie es der Name bereits deutlich macht, stellen das namensgebende Diamond Casino beziehungsweise dessen Aktivitäten den Schwerpunkt des DLCs dar. Unter anderem könnt ihr Blackjack und Roulette spielen, am Glücksrad Bekleidung oder (Super-)Sportwagen gewinnen – siehe auch dieses GG-Forumsposting – oder auch verschiedene Spielautomaten bedienen.