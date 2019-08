Total War - Three Kingdoms: Horde-Modus ab 8. August verfügbar

PC

Total War - Three Kingdoms ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Globalstrategiespiel Total War - Three Kingdoms (im Test mit Wertung 8.0) erhält in Kürze einen neuen Spielmodus. Bezeichnet wird dieser als Dynasty-Modus, in dem versucht werden muss, Gegnerwelle auf Gegnerwelle zu überstehen. Dafür wählt ihr euch drei Charaktere aus, mit denen ihr dann solo oder im kooperativen Multiplayermodus euch den feindlichen Widersachern stellen müsst. Eure Helden sind dabei entsprechend stärker als im normalen Spiel und verfügen über neue Fähigkeiten. Vor allem das Zusammenspiel der unterschiedlichen Charaktere soll über einen erfolgreichen Spielablauf entscheiden.

Das Update wurde in enger Zusammenarbeit mit Intel erstellt. Das bedeutet: je leistungsfähiger eure Hardware ist, also je mehr Kerne der Prozessor enthält, umso zahlreichere Angreifer werden euch erwarten. Wer mag, kann die Größe der feindlichen Einheiten sogar um bis zu 600% erhöhen. Wer also eine entsprechende Herausforderung für seine Helden und Fähigkeiten als auch für seinen Rechner sucht, ist hier an der richtigen Stelle.

Der neue kostenfreie Modus wird zeitgleich mit der kostenpflichtigen Downloaderweiterung Eight Princes am 8. August für den PC erscheinen. Eine Version für MacOS und Linux soll kurz danach veröffentlicht werden.