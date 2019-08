Speedlink Volity Ready Streaming-Starterset angetestet

Für Livestreams und Podcasts ist gute Sprachqualität unverzichtbar. Wir haben das günstige Set von Speedlink unter die Lupe genommen und herausgefunden, ob Einsteiger damit glücklich werden.

Gute Tonqualität, okayes Zubehör

Das Dreibeinstativ sieht wacklig aus, steht aber ziemlich stabil auf dem Tisch. Wie lange dem allerdings so ist, das ist eine andere Frage.

Kurzfazit

Alle Fotos stammen von GamersGlobalDank immer schneller werdenden Internetleitungen (ja, sogar in Deutschland!) ist die Popularität privater Livestreams, Podcasts und YouTube-Videos immer weiter gestiegen und wird so bald wohl auch nicht zurückgehen. Doch eine flotte Verbindung allein reicht freilich nicht aus, auch das passende Equipment will am Arbeitsplatz stehen. Für alle Neueinsteiger in die Welt der digitalen Unterhaltungsformen hat Speedlink mit dem-Set nun ein vermeintliches Rundum-Sorglos-Paket für Sprachaufnahmen aller Art geschnürt, das mit circa 130 Euro noch eher im unteren Preissegment angesiedelt ist. Ich habe mir Mikrofon, Dreibeinstativ und Mikrofonarm etwas genauer angesehen.In der Packung finden sich neben dem bereits erwähnten Mikrofon selbst, einem Arm zur Befestigung am Tisch und dem Dreibein-, beziehungsweise Tripod-Stativ noch ein Popfilter, ein USB-A-Kabel mit einer Länge von 1,8 Metern und ein Shock Mount. Letzterer ist nötig, um Schwingungen auszugleichen und eventuelle Störgeräusche beispielsweise durch einen wackelnden Tisch auszumerzen. Im Mikrofonarm selbst ist ebenfalls ein USB-Kabel fest verbaut, das insgesamt 2,9 Meter lang ist, von denen aber freilich ein paar Zentimeter verloren gehen, da sie ja durch die Halterung geschleust werden.Der Zusammenbau ist denkbar einfach, ihr schraubt euer Mikrofon an die gewünschte Halterung und diese wiederrum an den Mikrofonarm oder Tripod. Danach stülpt ihr entweder den Schaumstoff-Filter über oder installiert den Popfilter, damit keine Luftstöße direkt in das Mikrofon kommen. Unbedingt beachten solltet ihr, dass ihr das Mikrofon so anschließt, dass das Speedlink-Logo nicht in Richtung eures Mundes zeigt. Andernfalls könnt ihr nicht von der Nierencharakteristik (das Mikrofon erfasst nur Sprache von vorne zu 100 Prozent) profitieren und eure Aufnahmen klingen so hallig und dumpf, als hättet ihr sie in Spongebobs Ananas aufgenommen. Als letzten Schritt schließt ihr noch das USB-Kabel an das Mikrofon und euren PC an und ihr könnt drauf los reden.Getestet habe ich das Volity-Mikrofon einmal an einem Laptop mit einer aktuellen Version von Windows 10 und einmal an einem iMac mit MacOS High Sierra. Beide Geräte haben nur wenige Sekunden gebraucht, um die neue Peripherie zu erkennen und sie in Audacity, beziehungsweise Final Cut Pro nutzbar zu machen.Die Aufnahmen klingen für ein Setup in dieser Preisklasse richtig gut, lediglich der Bass ist etwas zu stark ausgeprägt. Dazu kommt ein sehr dezenter, aber doch vorhandener metallischer Einschlag. Hier kann es sein, dass im Gerät selbst eine Rauschunterdrückung verbaut ist, die zu diesem kaum hörbaren, aber doch existenten Umstand führt. Dafür konnte ich selbst in ganz ruhigen Passagen meiner Aufnahme nur sehr wenig Grundrauschen wahrnehmen. Etwas aufpassen müsst ihr außerdem, wenn die Emotionen mal mit euch durchgehen und ihr etwas lauter werdet. Das Volity-Mikrofon übersteuert schnell, da hilft es auch nichts, den Pegel im Aufnahmeprogramm nach unten zu schrauben.Als ich das erste Mal mit dem windigen Mikrofonarm und dem auch nicht sonderlich hochwertig wirkenden Dreibeinstativ in Berührung gekommen bin, hatte ich schon das Schlimmste befürchtet. Auch meine erste Tonaufnahme war alles andere als berauschend, der Sound war stark metallisch und hatte erschreckend viel Hall. Nach einem Blick in die Anleitung und der darauffolgenden Drehung des Speedlink-Logos weg von mir wurde ich dann von einer guten Klangqualität überrascht. Zwar sind die Tiefen etwas zu stark ausgeprägt und ein ganz leicht blecherner Einschlag ist beim genauen Hinhören noch festzustellen.Für den verhältnismäßig geringen Preis von 130 Euro ist das Volity-Ready-Set aber genau richtig für alle jene, an die es sich vornehmlich richtet: Einsteiger. Denn auch wenn die Befestigungen für das Mikrofon nicht unbedingt den besten Eindruck erwecken, so ist das Einsprechgerät selbst für Livestreams, Videos oder auch Podcasts durchaus brauchbar. Wenn ihr jedoch zur emotionalen Kategorie zählt, dann solltet ihr euch zweimal überlegen, ob ihr zum Volity-Set greift. Denn übersteuerte Aufnahmen klingen nun wirklich nicht schön.