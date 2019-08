Stygian - Reign of the Old Ones: Lovecraft-RPG hat einen Termin

PC Linux MacOS

Der türkische Entwickler Cultic Games hat sein kommendes Horror-Rollenspiel Stygian - Reign of the Old Ones mit einem konkreten Veröffentlichungstermin bedacht. Wie das Studio verkündete, wird der Titel ab dem 6. September für Windows, Mac und Linux erhältlich sein.

In dem von Lovecraft inspirierten Stygian - Reign of the Old Ones taucht ihr in eine Geschichte voller „Schrecken, Verlust und Wahnsinn“ ein und müsst vom verdammten Arkham bis in die Tiefen des Abgrunds reisen, während bizarre Monstrositäten eure geistige Gesundheit auf eine harte Probe stellen. Als Spieler müsst ihr die handgezeichnete, obskure 2D-Spielwelt nicht alleine Erkunden und könnt Gefährten rekrutieren. Seitens der Entwickler heißt es dazu:

Ein Haufen seltsamer Typen wird dich auf deiner unglückseligen Reise begleiten: Der einsame, altmodische „Außenseiter“, ein gefallener Soldat aus dem Weltkrieg, der von Herbert West wiederbelebt wurde, eine Katze von Ulthar mit übernatürlichen Fähigkeiten (und einem Hang zum Narzissmus). Rekrutiere diese und andere absonderliche Wesen für deine Gruppe.

Im Verlauf des Spiels bestreitet ihr gemeinsam rundenbasierte Kämpfe, erfüllt Quests, die von Lovecrafts Geschichte beeinflusst wurden und meistert okkulte Magie, die sich nicht nur auf euren Verstand, sondern auch eure Gesundheit auswirkt. Euer geistiger Zustand wirkt sich auch auf die Dialoge aus: „Die Geisteskrankheit hat Vor- und Nachteile. Manchmal macht es sich bezahlt, in einer verrückten Welt selbst verrückt zu sein!“, so die Entwickler.