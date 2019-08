Street Fighter 5: E. Honda, Lucia und Poison kommen ins Spiel

PC PS4 Linux

Capcom hat Anlässlich der anstehenden EVO 2019 (2. bis 4. August 2019) gleich drei weitere Charaktere für sein Prügelspiel Street Fighter 5: Arcade Edition (Basisspiel-Testnote: 8.0) angekündigt. Dabei handelt es sich um bekannte Gesichter. So können sich die Fans auf Edmond Honda, Poison und Lucia freuen, die ab dem 4. August als DLCs verfügbar sein werden.

Der Sumo-Kämpfer Edmond Honda ist bereits seit Street Fighter 2 in der Serie. Auch Poison, die ursprünglich zu Final Fight gehörte, ist seit Street Fighter 3: 2nd Impact dabei, wo sie allerdings zunächst als NPC auftrat und erst in Street Fighter X Tekken und Ultra Street Fighter 4 spielbar wurde. Lucia ist ebenfalls ein Final-Fight-Charakter, die mit Final Fight 3 eingeführt wurde. Sie wird in Street Fighter 5 ihr Debut in der Prügelspielserie feiern.

Passend zur Ankündigung hat Capcom einen Trailer veröffentlicht, der die drei Charakter in Aktion zeigt. Die Szenen gibt auch als separate Clips, die ihr unter dem Quellenlink findet.