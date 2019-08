Borderlands 3: Goldstatus erreicht / Zane im neuen Trailer vorgestellt

PC XOne PS4

Die Entwicklung von Borderlands 3 (im E3-Anspielbericht) ist offiziell abgeschlossen. Wie Gearbox die Fans vor wenigen Stunden via Twitter informierte, hat der kommenden RPG-Shooter den Goldstatus erreicht. Seitens der Entwickler heißt es: „Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass Borderlands 3 den Goldstatus erreicht hat. Danke an alle, die hart gearbeitet haben, um das möglich zu machen! Wir sehen uns alle am 13. September, Vault-Jäger!“

Die Gold-Meldung bedeutet, dass der Titel sich bereits auf dem Weg in die Presswerke befindet und keine Release-Verzögerungen mehr zu erwarten sind. In Borderlands 3 müssen die vier neue Protagonisten Moze, Amara, Zane und FL4K die Calypso Twins aufhalten, die verschiedene Banditen-Clans um sich geschart haben, um mit deren Hilfe die Kontrolle über eine alles vernichtende ultimative Macht der Galaxie zu erlangen. Die rund 35 Stunden lange Story-Kampagne kann wahlweise alleine oder im Koop mit bis zu vier Freunden gespielt werden.

Mit der Bekanntgabe des Goldstatus, haben die Entwickler auch ein neues Video veröffentlicht, das den Charakter Zane vorstellt. Agent Zane ist ein Technikexperte, der für jede Situation stets das passende Gadget parat hat. Ihr könnt den Charakter in den drei Skill-Richtungen Doppelagent, Auftragskiller und Undercover spielen, die jeweils mit eigenen Fähigkeiten aufwarten. Detaillierte Beschreibungen einzelne Fähigkeiten in deutscher Sprache könnt ihr der offiziellen Homepage des Spiels entnehmen. Folgt einfach dem Link in den Quellenangaben.