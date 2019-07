Remnant - From the Ashes: Neues Gameplay-Video zum Koop-Shooter

PC XOne PS4

Der Entwickler Gunfire Games und der Publisher Perfect World Entertainment haben ein neues Video zum kommenden Koop-Shooter Remnant - From the Ashes auf YouTube veröffentlicht. In diesem gewähren euch der Principal Environment Artist Shaun Brahmsteadt, Principal Combat Designer Ben Cureton und der Community Manager Jared „SoFech“ Browar in einer längeren Spielsession einen neuen Einblick in das Gameplay des Spiels.

Im Verlauf des Videos sprechen die beiden Gunfire-Entwickler nicht nur über ihre Arbeit an dem Titel, sondern demonstrieren auch, wie die Bosskämpfe im Spiel aussehen. Das rund sieben Minuten lange Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Remnant - From the Ashes wird ab dem 20. August für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.