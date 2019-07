Gewinner der Premium-Verlosung im Juli 2019

Hurra, Hurra, wir haben wieder Spiele unter allen Premium-Usern verlost! Dieses Mal im Topf: Trials Rising, Call of Duty - Black Ops 4, Trüberbrook, Kingdom Come - Deliverance und Octopath Traveler.

Der Juli neigt sich dem Ende zu und so auch die Premium-Verlosung, wie ihr sie kennt. Heute hauen wir noch ein letztes Mal fünf Spiele unter allen Premium-Usern raus (natürlich haben auch Gold-, Platin-, und Diamant-User automatisch an der Verlosung teilgenommen), in Zukunft werden es drei Titel sein. Warum und weshalb, das könnt ihr im MoMoCa vom 22.7.2019 erfahren. Nun aber genug der Worte, nachfolgend findet ihr all jene Abonennten, die sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten freuen dürfen:

Justin Sane (Abonnent seit Januar 2018) gewinnt Trials Rising Gold Edition (PS4)

(PS4) murphy (Abonnent seit Februar 2014) gewinnt Call of Duty - Black Ops 4 Pro Edition (PC)

(PC) MaxMoon (Abonnent seit Juni 2012) gewinnt Trüberbrook (PC)

(PC) Lostboy (Abonnent seit April 2019) gewinnt Kingdom Come - Deliverance (PS4)

(PS4) st4tic -ZG- (Abonnent seit März 2015) gewinnt Octopath Traveler (Switch)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.