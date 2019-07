The Surge 2: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht // Vorbestellung möglich

PC XOne PS4

Unter dem Slogan „Überwinden. Verbessern. Überleben.“ hat Focus Home Interactive einen neuen Trailer zu The Surge 2 (in der Preview) veröffentlicht, das ab dem 24. September für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich ist. Zu sehen bekommt ihr innerhalb von etwa anderthalb Minuten nicht nur einige der neuen Waffen, Rüstungen und Umgebungen, auch kurze Eindrücke kleinerer Widersacher sowie „kolossaler Bosse“ bietet auch das aktuelle Video.

Solltet ihr The Surge 2 vorbestellen, erhaltet ihr beim Kauf der Standard-Ausgabe zusätzlich den Download-Inhalt „URBN Gear Pack“ (PS4-Besitzer bekommen zudem ein Design für den Home-Bildschirm der Konsole). Des Weiteren steht euch die Limited Edition zur Verfügung – aktuell nicht für PC –, die nebem dem Spiel ein 3D-Cover, einen achtseitigen Comic, ein Doppelposter mit Artwork und Karte des Spiels (35 x 43 Zentimeter) sowie drei exklusive Lithographien (11,5 x 16 Zentimeter) umfasst.