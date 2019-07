GC19: Vorstellung des neuen Need for Speed bestätigt

PC XOne PS4

Die im Mai dieses Jahres angekündigte, noch namenlose Fortsetzung der Rennspielserie Need for Speed vom schwedischen Entwicklerstudio Ghost Games wird im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln präsentiert. Dies hat Andrew Wilson, der CEO des verantwortlichen Publishers Electronic Arts, während einer Telefonkonferenz mit den Investoren offiziell bestätigt.

Ob der Titel erst auf der gamescom enthüllt wird oder Electronic Arts den Titel schon im Vorfeld ankündigen will, geht aus dem veröffentlichten Statement nicht klar hervor. Vor wenigen Tagen wurde bereits der mögliche Name des Spiels durch zwei Händler geleakt. Wenn die Infos korrekt sind, soll der neue Ableger Need for Speed - Heat heißen. Der Publisher selbst hat den Leak bisher nicht kommentiert. Laut Wilson wird der Titel noch im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen. Welche Plattformen bedient werden, ist aktuell noch nicht bekannt.