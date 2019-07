Diablo ab sofort auch im Browser spielbar

PC MacOS andere

Der 1996 erschienene Action-Rollenspiel-Klassiker Diablo kann ab sofort auch über den Browser gespielt werden. Wer also Lust auf eine kleine Runde hat, kann entweder auf die 50 MB große Shareware-Version des Spiels zurückgreifen, die den Zugang zu einer der drei Klassen sowie den ersten beiden Arealen des Dungeons gewährt, oder, wenn ihr Zugriff auf die Originaldaten habt (etwa über GOG.com), auch das komplette Spiel über den Browser spielen.

Die Umsetzung wurde vom Entwicklerstudio Rivsoft realisiert, das in der Vergangenheit unter anderem Blizzard-gerichtete Projekt wie den Diablo 3 Character Planner verantwortete. Laut dem Studio wurde der Quellcode des Ports von zwei Programmierteams „rekonstruiert“. Alle Bugs und fehlerhaften Codezeilen aus dem Original finden sich also auch in dieser Version.