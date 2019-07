Giants Uprising: Neues Action-Rollenspiel aus Polen // Demo zur gamescom

PC

Die polnischen Varsav Game Studios lassen Riesen in einer Fantasywelt wieder aufleben und die menschliche Bevölkerung aufmischen. In dem Hack-&-Slay-Rollenspiel Giants Uprising erwacht ihr als ein solcher Riese aus einem 200-jährigen Schlaf und findet eure alte, idyllische Umgebung von menschlichen Dörfern und Straßen verschandelt wieder. Alle anderen Riesen scheinen vertrieben oder den Kriegern zum Opfer gefallen zu sein. Und so wird es Zeit, sich das Territorium zurückzuerobern und herauszufinden, was mit den Artgenossen geschehen ist – oder mit den Worten der Entwickler: Angst und Schrecken verbreiten und alles zerstören. Ihr erschafft euren eigenen Riesen-Krieger, produziert eure Waffen selbst, sammelt Rohstoffe und Diamanten, um euer euer Equipment nach und nach aufzurüsten und jagt wilde Tiere auf der Suche nach Nahrung.