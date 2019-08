PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Warlocks 2 - God Slayers ab 15,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die Bosskämpfe - 2 pro Welt - zählen zu den Highlights des Spiels.

Kreativität bei Steuerung und Charakteren

Das Hublevel. Inventar und Dialoge skalieren bei höher auflösenden Monitoren etwas unglücklich.

Loot und Levels

Nicht nur dieser Roboter könnte ein neues Hüftgelenk vertragen - die Animationen sind generell nicht sehr geschmeidig.

Mehr Spaß mit Freunden

Fazit

Hack‘n‘Slash

Einzelspieler und Multiplayer bis zu vier Spieler

Für Fortgeschrittene und Profis

19,99 Euro bei GOG, GMG, Steam, eShop (PS4 und Xbox sollen 2020 folgen)

In einem Satz: Sperriger Actiontitel für Genrefans oder Multiplayerspieler

Ihr gegen die Götter – das ist das Thema des Hack‘n‘Slash-Titels, der ebenso wie der bereits 2015 erschienene Vorgängerauf den zuletzt sehr beliebten 16-Bit-Look setzt. Dieser weckt in Kombination mit dem Spielprinzip natürlich Assoziationen zum letztjährigen Indie-Hit. Im Detail gibt es allerdings zahlreiche Unterschiede.Der Augenfälligste: Warlocks 2 setzt nicht auf das Roguelike-Konzept. Permadeath ist optional, die Levels nicht zufallsgeneriert und die eingangs erwähnte Handlung schickt euch gerne mal zurück in bereits besuchte Abschnitte. Leider ist eben diese Story keine Stärke des Spiels, was dem flachen Humor und der unspektakulären Erzählweise geschuldet ist. Als Grundgerüst, um euch über drei Welten mit jeweils eigenen Gegnertypen und Bossen zu schicken, kann sie aber gerade so durchgehen.Ungewohnt ist auch die Steuerung, bei der Entwickler Frozen District auf Twin-Stick-Shooter-Elemente setzt: Mit dem rechten Analogstick bewegt ihr ein Fadenkreuz, mit dem ihr unabhängig von der Laufrichtung zielt. Das spielt sich zunächst so sperrig wie es klingt, ist aber erlernbar. Leider fehlt es an Möglichkeiten, Angriffen auszuweichen. Zwar gibt es Skills (mit Abklingzeit) oder einfach den Sprung nach oben. Eine Rolle wie eben in Dead Cells fehlt aber. Dazu kommt, dass viele Distanzangriffe der Gegner zielsuchend sind, man also ohnehin nur schwer ausweichen kann.Auch bei der Charakterauswahl gehen die Entwickler ungewohnte Wege. Euch stehen fünf abgedrehte Charakter zur Wahl, vom pyromanischen Kind über die handybewaffnete eWitch bis hin zum auf einem Zwerg reitenden Ziegenmann. Sie sind nicht nur im Design unterschiedlich, sondern spielen sich auch grundverschieden. So beschießt die eWitch die Gegner standardmäßig mit explodierenden Rosen und erlernt über den Skillbaum weiter aufwertbare Fähigkeiten wie das Schießen eines Selfies, mit dem ausgelösten Blitz blendet ihr Gegner. Später findet ihr noch einen von drei unterschiedlichen Begleitern (etwa ein Wildschwein oder einen Pilz), die euch im Kampf unterstützen.Ebenfalls enthalten ist ein-artiges Item-System, wobei wirklich sinnvolle Aufwertungen hauptsächlich bei den Bossen droppen und der überwiegende Rest beim Händler landet, wo das Geld in Heilitems investiert wird. Schade ist, dass sich die Ausrüstung weder optisch noch in verschiedenen Angriffsstilen auswirkt.So bewaffnet macht ihr euch auf, die Schergen des Faungottes zu bekämpfen. Das wird euch anfangs schwerfallen, denn den Gegnermassen Herr zu werden ist gar nicht so leicht. Mit etwas Übung und den ersten Levelaufstiegen wird das Spiel aber einfacher – vor allem die Bosskämpfe bleiben aber herausfordernd. Die Gegner sind relativ vielfältig und haben allesamt unterschiedliche Angriffsmuster, die aber ganz stupide abgespielt werden.Wo bei Dead Cells die butterweichen Animationen eine Augenweide waren, zeigen sich gerade in diesem Bereich bei Warlocks 2 deutliche Schwächen. Charaktere und Gegner sind hüftsteif unterwegs, Animationen für das Erklettern von Leitern gibt es gar nicht erst. Dafür bietet jede der drei Welten einen eigenen, stimmigen Soundtrack.Ein Highlight des Spiels ist der Multiplayermodus für bis zu vier Spieler, mit dem sich die ganze Story lokal oder online spielen lässt. Selbst bei Steam waren aber nahezu keine Partien zu finden – wer Wert auf dieses Feature legt, sollte sich also besser mit Freunden zusammentun.Technisch ist Warlocks 2 leider nicht berauschend, denn einige kleinere Bugs haben es leider ins Spiel geschafft. Auch das User Interface skaliert seltsam, wirkt unfertig und passt optisch nicht zum Pixellook des restlichen Spiels.Es hat bis zur Mitte der ersten Welt gedauert, bis ich mit Warlocks 2 langsam warm wurde. Dann ging die Steuerung besser von der Hand, die Gegnermassen schreckten mich angesichts des voll ausgebauten Standardangriffs weniger und das Spiel begann Spaß zu machen. Dabei ist Warlocks 2 mit seinen Ecken und Kanten, aber auch mit seinen ungewöhnlichen Charakteren und Ideen, vor allem für Genrefans auf der Suche nach Nachschub interessant. Auch wer mit Freunden auf der Suche nach einem Multiplayertitel ist, kann mit Warlocks einige Stunden Spaß haben.