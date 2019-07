Humble-Store: Crusader Kings 2 Bundle gestartet

Im Humble-Store wurde ein gestartet, der das Globalstrategiespiel Crusader Kings 2 (Testnote: 7.0) samt den dazugehörigen Erweiterungen, wie Legacy of Rome, Charlemagne und Rajas of India umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen Paradox, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier die Details:

Ab einem US-Dollar (0,90 Cent):

Crusader Kings 2

Crusader Kings 2: Legacy of Rome

Crusader Kings 2: The Old Gods

Crusader Kings 2: The Republic

Crusader Kings 2: Sunset Invasion

Crusader Kings 2: Sword of Islam

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 9,83 US-Dollar (8,84 Euro):

Crusader Kings 2: Charlemagne

Crusader Kings 2: Horse Lords

Crusader Kings 2: Rajas of India

Crusader Kings 2: Sons of Abraham

Crusader Kings 2: Way of Life

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,49 Euro):