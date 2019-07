GTA 5: Rockstar North wegen dubioser Steuerpraktiken in der Kritik

Grand Theft Auto 5 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Der britische Think Tank Tax Watch hat kürzlich einen Report veröffentlicht, in dem er Rockstar North vorwirft, in den letzten zehn Jahren keine Körperschaftssteuern in Großbritannien gezahlt zu haben. Betrachtet man den Erfolg von Grand Theft Auto 5 (im Test, Note: 10.0), durch das Rockstar seit dem Release 2013 laut Tax Watch geschätzt über 6 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert hätte, dürfte der britischen Regierung da einiges an Steuern durch die Lappen gegangen sein.

Doch damit nicht genug, laut Tax Watch habe sich Rockstar North im Jahr 2015 für ein britisches Förderprogramm qualifiziert, wodurch das Studio bis zum Jahr 2017 noch circa 42 Millionen Britische Pfund an Steuergutschriften erhalten hat. Das entspreche satten 19 Prozent aller Gutschriften in der britischen Videospielindustrie.

Ein weiterer Kritikpunkt, den Tax Watch anbringt, ist der, dass die sieben vom Mutterkonzern Take-Two Interactive in Großbritannien betriebenen Entwicklerschmieden lediglich 47,3 Millionen Britische Pfund Gewinn angegeben haben. In dem Zeitraum von 2013 bis 2018 habe Rockstar aber geschätzt um die fünf Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

Unserer Meinung nach hätte eine bessere Verteilung des Profits zwischen den USA und Großbritannien dazu geführt, dass wesentlich mehr Geld nach Großbritannien geflossen wäre. Das hätte bedeutet, dass Rockstar North nicht für die Steuergutschrift in Frage gekommen wäre. Stattdessen hätten Take-Two und die Rockstar-Studios eine deutliche Steuerverpflichtung gegenüber Großbritannien haben sollen.

Weiter prangert Tax Watch an, dass Take-Two laut eigenen Angaben zwar verhältnismäßig wenig Profit in Großbritannien generiere, die dort angestellten höherrangigen Mitarbeiter aber immense Boni erhalten.

Abschließend hält Tax Watch zwar fest, dass die Geschäftspraktiken von Rockstar und Take-Two wohl nicht illegal seien, aber unbedingt von der HMRC, der britischen Abteilung zur Erhebung der Steuern, untersucht werden sollen.

Wie ist es möglich, dass ein in Großbritannien entwickeltes Spiel Milliarden Dollar Umsatz für seine Mutterkonzerne und Senior-Manager eingefahren hat, Steuerverluste für Großbritannien macht und auch noch in der Lage ist, Steuergutschriften von der Regierung zu erhalten?

