The Outer Worlds erscheint auch auf Nintendo Switch

PC XOne PS4

Bisher war das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity 2 - Deadfire, Fallout - New Vegas, Star Wars - Knights of the Old Republic 2), The Outer Worlds, lediglich für den PC, die PS4 und die Xbox One angekündigt. Wie das Studio nun in einem YouTube-Video auf dem offiziellen Nintendo-Kanal verrät, wird der Titel auch auf die Nintendo Switch kommen.

In dem Video geht Matthew Singh, Senior Producer bei Obsidian, allerdings nicht übermäßig auf die Portierung ein, sondern erklärt das Grundprinzip von The Outer Worlds. Auch Spielszenen sind nicht zu sehen. Immerhin erfahren wir, dass Virtuos an der Portierung beteiligt ist. Das Studio hat in der Vergangenheit bereits Starlink (im Test, Note: 6.5), Dark Souls - Remastered (im Test, Note: 8.5) und L.A. Noire (Switch-Version im Test, Note 7.0) für Nintendos Hybrid-Konsole umgesetzt.