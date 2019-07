Need for Speed Heat: Name des neuen Serienablegers geleakt?

PC XOne PS4

Need for Speed - Payback ab 14,58 € bei Amazon.de kaufen.

Dass Electronic Arts ein neues Need for Speed von Ghost Games entwickeln lässt, hat der Publisher bereits im Mai im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Serie bekannt gegeben. Unklar ist bisher allerdings, wann genau der Nachfolger zum 2017 erschienenen Racer Need for Speed - Payback (Testnote: 8.0) kommen und wie dieser genau heißen wird. Nun haben zwei Händler möglicherweise den Namen des Titels verraten - Need for Speed Heat.

Bei den Händlern handelt es sich um Netgames und Gameware, wobei letzterer den Eintrag bereits wieder gelöscht hat, während das Spiel bei Netgames nach wie for für die Xbox One und die PS4 gelistet wird. Gameware hatte auch ein Cover veröffentlicht, allerdings scheint es sich nur um einen Platzhalter zu handeln, da das Spiel auf diesem nur Need for Speed 2019 heißt. Offiziell bestätigt wurde der Name bisher noch nicht. Möglicherweise wird Electronic Arts auf der anstehenden gamescom in Köln mehr über das kommende Spiel verraten.