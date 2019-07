Wolfenstein - Youngblood: Gags auf Kosten von Trump inklusive

PC Switch XOne PS4

Wolfenstein - Youngblood ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Wolfenstein-Serie ist seit jeher – allein schon durch ihre Thematik – voll von politischen Anspielungen. Das ist auch im jüngsten Ableger Wolfenstein - Youngblood (zum Test) nicht anders. So bekommt hier ganz offensichtlich ein Donald Trump sein Fett weg. In einem Brief, den man im Laufe des Spiels finden kann, geht es unter der Überschrift „Ablehnungsschreiben eines Verlags“ um ein Romanmanuskript eines Herrn Tritten über einen Regimeführer, der sein Land durch eine große Betonmauer vor Eindringlingen schützen will. Die Antwort fällt verheerend aus. So seien nicht nur grammatikalische, sondern vor allem inhaltliche Unzulänglichkeiten zu erkennen. Es sei unglaubwürdig, „dass ein so unintelligenter und inkompetenter Protagonist zu etwas anderem als dem Putzen unserer Toilette fähig sein sollte“, heißt es in dem Schreiben.

Hier der komplette Text, der auch auf dem Screenshot zu sehen ist: