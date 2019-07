Playstation Now: Fallout 4, Doom und Wolfenstein als Neuzugänge

PC XOne PS4

Sony wird seinen kostenpflichtigen Streaming-Service Playstation Now im kommenden Monat August um weitere Titel ergänzen. Abonnenten können sich unter anderem auf Spiele, wie Doom (Testnote: 8.5), Fallout 4 (Testnote: 9.5), The Raven Remastered und Wolfenstein - The New Order (Testnote: 7.5) freuen. Die vollständige Liste der Neuzugänge sieht wie folgt aus:

Brutal - PS4

- PS4 Castlevania - Lords of Shadow 2 (Testnote: 8.0) - PS3

(Testnote: 8.0) - PS3 Castlevania Lords of Shadow (Testnote: 8.0) - PS3

(Testnote: 8.0) - PS3 Doom - PS4

- PS4 Fallout 4 - PS4

- PS4 Monster Energy Supercross - The Official Videogame - PS4

- PS4 MotoGP 17 - PS4

- PS4 The Raven Remastered - PS4

- PS4 Wolfenstein - The New Order - PS4

Playstation Now kann auf dem PC und der PS4 wahlweise zum monatlichen Preis von 14,99 Euro, oder zu einem Jahrespreis von 99,99 Euro abonniert werden und ist jederzeit zum Monatsende kündbar. Abonnenten erhalten einen unbegrenzten Zugriff auf mehr als 600 Spiele, die gestreamt oder heruntergeladen werden können, wobei die Auswahl der Titel seitens Sony stetig erweitert wird. Neueinsteiger können den Service eine Woche lang gratis testen.