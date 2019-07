10 Jahre GamersGlobal: Start des 1. Community-Projekts // Jede/r kann teilnehmen

❯ Alle Infos bereits bekannt? Dann ab zum Teilnahmeformular.

„10 Jahre“, „ein Jahrzehnt“, „eine Dekade“ – welche Formulierung auch verwendet wird, es ist und bleibt bemerkenswert, dass es GamersGlobal in Kürze einen so langen Zeitraum gibt – unabhängig davon, ob man selbst dem Ganzen positiv oder eher kritisch gegenüber eingestellt ist.

Bis das zehnjährige Jubiläum am 15.9.2019 – an diesem Tag endete die Betaphase – erreicht ist, sind es aktuell noch etwa anderthalb Monate. Ganz bewusst schon jetzt startet ein erstes Community-Projekt, bei dem ihr unter anderem eure Ansichten und Gedanken zum Thema „10 Jahre GamersGlobal“ bequem per Formular einsenden könnt.

Persönliche Ansichten als Schwerpunkt

Eine Umfrage im üblichen Sinn stellt dieses Projekt absichtlich nicht dar. Vielmehr liegt der Fokus auf euren persönlichen Texten. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass nicht im Vordergrund steht, längere Beiträge zu verfassen, sondern überhaupt der eigenen Meinung zu immerhin 10(!) Jahren(!) GamersGlobal(!) Ausdruck zu verleihen (wie lange ihr selbst als User/in registriert seid, spielt hierbei eine untergeordnete Rolle). Wer Zeit und Muße für einen ausführlichen Text hat, kann (und soll) diesen selbstverständlich einreichen.

Wie immer bei dieser Art von (Community-)Vorhaben gilt auch dieses Mal der Leitsatz: Je mehr Teilnehmer, desto größer die Vielfalt. Auch wenn nicht jedem das Verfassen von Texten liegen mag: Das sich nicht wiederholende Ereignis eines 10jährigen Jubiläums ist im besten Fall Motivation genug, um es zu versuchen, oder ...? Es wäre klasse, wenn es uns gelingen würde, eine Sammlung individueller Beiträge zu realisieren.

Nehmt euch bitte Zeit

Mitmachen könnt ihr (vorerst) bis Sonntag, den 1. September. Nach dem Einsendeschluss werden die Beiträge gesichtet und gegebenenfalls in Bezug auf Vertipper und ähnliches korrigiert. Am 15. September – und somit pünktlich am Tag des Jubiläums – wird schließlich eine eigens erstellte Website freigegeben, auf der ihr alle Beiträge einsehen könnt. Gleichzeitig wird das Formular abermals zur Verfügung gestellt, falls weitere Teilnehmer mitmachen möchten.

Wichtig zu erwähnen ist, dass ihr eure Angaben – zumindest derzeit – nicht selbst ändern/korrigieren könnt. Bitte lasst euch daher für eure Einsendung Zeit, sodass im Nachhinein nichts umgeschrieben werden muss – der Zeitraum bis zum 1.9. dürfte dafür ausreichend sein.

Ein paar Worte zum Formular

✱ Teilnahmeformular aufrufen (externes Angebot)

Zu den ersten erforderlichen Angaben gehören euer User- oder Realname sowie eure E-Mail-Adresse. Letztere wird für eventuelle Rückfragen zu eurem Beitrag benötigt sowie für die Bestätigungsmail, die alle von euch eingegebenen Daten enthält.

Zudem dient die E-Mail-Adresse zur Anmeldung für etwas Bestimmtes, das jedoch absichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt preisgegeben wird. Es ist nachvollziehbar, dass nicht jede/r die eigene E-Mail-Adresse „irgendwo“ eintragen möchte – doch auch wenn es selbstverständlich ist, sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass die E-Mail-Adresse und sonstige Daten nicht weitergegeben werden.

Außerdem könnt ihr angeben, ob ihr auf GamersGlobal.de registriert seid. Wenn ja, wird auch nach der Dauer, seit der euer Account besteht, sowie dem Link zu eurem Profil gefragt. Den Schwerpunkt des Beitragsformulars stellen die drei folgenden Eingabefelder dar:

GamersGlobal in einem einzigen Wort (erforderlich)

Glückwünsche (erforderlich)

Meinungen/Gedanken/Erinnerungen zum allgemeinen Thema „Was geht dir zu einem Jahrzehnt GamersGlobal durch den Kopf“ (optional, bitte als Fließtext)

Wer zudem über einen GG-Account verfügt, kann schließlich Angaben zu seinen ersten Inhalten machen (Forums- oder Website-Kommentar sowie ein Website-Inhalt wie News, Steckbrief, Screenshot-Galerie und dergleichen) – diese Grillfest-Idee stammt von unserem User Sisko. Bei Bedarf findet ihr im Formular kurze Anleitungen dazu, wie ihr diese Inhalte ausfindig macht.

Nach der Teilnahme

Wurden alle erforderlichen Eingabefelder ausgefüllt, wird euer Beitrag sowohl in einer Datenbank abgelegt als auch an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt (achtet daher auf die korrekte Schreibweise). Ebenfalls in der E-Mail enthalten ist ein automatisch generiertes Passwort – zusätzlich zur E-Mail-Adresse benötigt ihr dieses für die spätere kleine Überraschung, die voraussichtlich ab dem 15. September zur Verfügung steht (weitere Details dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt).

Abschließend sei all jenen Usern gedankt, die vorab zu diesem Vorhaben per PN angeschrieben wurden – es waren um die 30 Empfänger – und die zum Teil sowohl Feedback zur Idee an sich als auch etwas später ausführliche und wichtige Rückmeldungen zum Formular gegeben haben. Stellvertretend seien an dieser Stelle Admiral Anger, Drapondur, Ganon, LRod, paschalis, rammmses, Sisko, Slaytanic, Sven Gellersen und Q-Bert genannt.

Dieser Beitrag wird in den kommenden Wochen immer wieder mal hochgezogen. Fragen beziehungsweise Feedback könnt ihr auch in diesem Forumsthread posten.