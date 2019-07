Mega Drive Mini: Europa-Release erneut verschoben

andere

Mega Drive Mini ab 72,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sega hat die Veröffentlichung des Mega Drive Mini in Europa und dem Nahen Osten um zwei Wochen verschoben. Grund sind offenbar "unvermeidbare logistische Herausforderungen", wie Sega Europe auf Twitter mitteilte. Nachdem die Konsole ursprünglich am 19. September 2019 erscheinen sollte, wird nun der 4. Oktober 2019 als Veröffentlichungstermin angegeben. Laut einer Pressemitteilung möchte Sega so unter anderem sicherstellen, dass zum Start ausreichend Konsolen zur Verfügung stehen, um die Nachfrage zu decken.

Der Mega Drive Mini steht in der Tradition der Nintendo-Mini-Konsolen und bietet euch über 40 vorinstallierte Mega-Drive-Klassiker, die sich je nach Region unterscheiden sowie zwei Controller, ein Strom- und ein HDMI-Kabel. Auf Amazon wird der Mega Drive Mini aktuell zum Preis von 72,99 Euro gelistet.