noclip: Vierteilige Dokumentation zu Hitman veröffentlicht [Update]

PC XOne PS4

Update vom 7. August 2019:

Mittlerweile sind alle vier Teile der Hitman-Dokumentation von noclip erschienen. Neben der Auftaktepisode „The Fall & Rise of Hitman“ findet ihr auf dem YouTube-Kanal die weiteren Folgen „How the Simulation of a Hitman Level Works“, „Revealing the Tricks Behind Hitman's Level Design“ sowie „Redesigning Hitman's Agent 47“.

Ursprüngliche News vom 29. Juli 2019:

Das noclip-Team rund um Danny O'Dwyer hat IO Interactive in Dänemark besucht und dabei eine vierteilige Dokumentationsreihe rund um die Hitman-Macher und das Design der Schleich-Actionserie gedreht. Die erste Episode mit dem Titel „The Fall & Rise of Hitman“ (zu Deutsch „Der Fall und Aufstieg von Hitman“) steht ab sofort auf YouTube zum Anschauen bereit.

In der Auftaktfolge wird die Trennung zwischen IO Interactive und dem jahrelangen Publisher der Hitman-Spiele, Square Enix, thematisiert. Es kommen verschiedene Mitarbeiter, wie der Studio Creative Director Christian Elverdam, der CEO und Studio-Anteilhaber Hakan Abrak und der Executive Producer Forest Swartout Large, zu Wort, um darüber zu sprechen, wie das Studio sich nach der Trennung wieder aufrappelte und die Hitman-Serie wieder auf Kurs brachte.

In dem rund 40 Minuten langen Video bestätigen die Macher, dass das Team längst an Hitman 3 und parallel noch an einer weiteren neuen, großen, bisher unangekündigten Marke arbeitet.