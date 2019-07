Shadow of the Tomb Raider: Offenbar „Definitive Edition“ geplant

PC XOne PS4 Linux MacOS

Eidos Montreal und der Publisher Square Enix werden offenbar in naher Zukunft eine „Definitive Edition“ zum Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) auf den Markt bringen. Hinweise darauf lieferte wie so oft das koreanische Rating-Board, wo ein Eintrag zur besagten „finalen“ Version entdeckt wurde. Was diese konkret bieten wird, ist noch nicht bekannt, es könnte aber interessant werden, denn das aktuelle Lara-Abenteuer ist bereits in einer „Croft Edition“ erhältlich, die neben dem Basisspiel auch alle Zusatzinhalte umfasst.

Schon der erste Teil der neuen Trilogie, Tomb Raider (Testnote: 9.0), wurde mit einer Definitive Edition bedacht. Diese brachte diverse technische Verbesserungen mit sich. So wurde unter anderem die Grafik für die aktuelle Konsolengeneration noch einmal hochgeschraubt und verfeinert, die Framerate auf der PS4 von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde angehoben, das Gesicht und die Haut der Heldin überarbeitet, AMD's TressFX Technology für realistischere Haare integriert, sowie Unterstützung für Kinect auf der Xbox One hinzugefügt. Letztere ermöglichte es dem Spieler mit Hilfe von Stimmbefehlen durch Waffen und Zubehör zu blättern, zwischen Kameraeinstellungen zu wechseln und durch die Menüs zu navigieren. Auf der PS4 wurden diese Funktionen derweil mit einem PS4-Headset ermöglicht. Die Physik-Engine im Spiel wurde zudem auf die Waffen erweitert, so dass diese auf die Bewegungen der Heldin reagierten.

Der Nachfolger Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) bekam anlässlich des 20-Jährigen Jubiläums ebenfalls eine verbesserte Version spendiert, die alle DLC-Inhalte, samt einem neuen Story-Kapitel mit dem Titel „Blutsbande“, einen Koop-Ausdauermodus, zusätzliche Outfits, Waffen und Expeditionskarten, den neuen Schwierigkeitsgrad „Ultimativer Überlebender“, sowie die Unterstützung für Playstation VR umfasste, durch die es auf der PS4 möglich wurde, das Croft Manor aus der Ego-Perspektive zu erkunden. Man kann also durchaus gespannt sein, was sich die Entwickler für die Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider einfallen lassen. Wann diese offiziell vorgestellt wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.