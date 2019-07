PC Linux

Montag, schlimmer Tag? Nicht mit unserem MoMoCa, dank einem Interview mit Konstantin Kronfeldner und einer Vorschau, die ihresgleichen sucht. Wenn das mal kein guter Start in die Woche ist!

Wieder einmal haben wir einen Interview-Gast für euch in den Montagmorgen-Podcast geholt. Heute begrüßen wir Konstantin Kronfeldner, den Gründer des Erlanger Indie-Studios Boxelware. Mit Avorion arbeiten "koonschi" und sein Team aktuell an eine Weltraum-Sandbox-Spiel, in dem ihr eure eigenen Raumschiffe zusammenbaut und gegnerische Gleiter in ihre kleinsten Einzelteile zerlegen könnt. Außerdem plaudern Dennis und Jörg in diesem Cast über vergangene Spieleerlebnisse, präsentieren euch eine das Sommerloch verlachende Vorschau und beantworten natürlich ausgiebig eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

