Darq: Termin und Trailer zum düsteren Indie-Puzzle-Adventure

Der Indie-Entwickler Unfold Games hat einen Veröffentlichungstermin für sein kommendes Puzzle-Horror-Adventure Darq bekannt gegeben. Der Titel wird demnach ab dem 15. August 2019 für den PC erhältlich sein. Die Geschichte von Darq dreht sich um einen Jungen namens Lloyd, der in einem Albtraum gefangen ist, aus dem er nicht erwachen kann. Seitens des Studios heißt es dazu: „Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erkundet, lernt Lloyd wie er den Albtraum überleben kann, indem er die Gesetze der Physik zu seinem Gunsten manipuliert und macht sich damit das fließende Gewebe seiner Traumwelt zu eigen.“

Im Verlauf des Spiels müsst ihr nicht nur verschiedene herausfordernde Rätsel lösen, die der Schwerkraft trotzen, sondern auch tunlichst direkte Konfrontationen vermeiden und an euren Feinden vorbeischleichen, da diese euch in puncto Stärke und Geschwindigkeit überlegen sind.

Wie der Game Director Wlad Marhulets, der das Spiel fast komplett im Alleingang entwickelte, auf Twitter verriet, sind insgesamt rund 10.000 Stunden Arbeit in die Entstehung von Darq geflossen, wobei es sich um sein erstes Projekt handelt: „Vor dreieinhalb Jahren habe ich noch nichts über die Spieleentwicklung gewusst. 10.000 Stunden später habe ich mein erstes Videospiel fertiggestellt. Danke für all eure Unterstützung über die Jahre!“, so der Entwickler.

Der Soundtrack von Darq stammt von Bjørn Jacobsen, der auch Musik für Spiele wie Hitman (Testnote: 9.0) und Cyberpunk 2077 (Preview) beisteuerte. Zwar ist der Titel bisher nur für den PC bestätigt, eine Konsolenumsetzung könnte aber laut Studio innerhalb eines Jahres nach dem Release der PC-Version auf den Markt kommen. Die PC-Fassung wurde bisher nur für Steam bestätigt. Eine Veröffentlichung über GOG.com oder Epic Games Store wird nicht erwähnt.